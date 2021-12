Tay Conti: “La mia vita privata non deve interessare a nessuno” (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni per quanto riguarda la vita privata dei Wrestlers riguarda Sammy Guevara e la separazione dalla propria compagna, con annessi rumors circa una relazione tra il suddetto performer e la collega Tay Conti, spesso vista nei blog su Youtube dello Spanish God; dopo una pausa dai social (annunciata dal Social Media management team della ragazza), oggi, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto far chiarezza sull’argomento. “nessuno ha il diritto di insultarmi” “Ciao amici. Ho dovuto prendere un periodo di pausa dai social per via di alcuni commenti inappropriati che ho letto. La mia vita privata non deve interessare a nessuno e nessuno ha il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni per quanto riguarda ladei Wrestlers riguarda Sammy Guevara e la separazione dalla propria compagna, con annessi rumors circa una relazione tra il suddetto performer e la collega Tay, spesso vista nei blog su Youtube dello Spanish God; dopo una pausa dai social (annunciata dal Social Media management team della ragazza), oggi, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto far chiarezza sull’argomento. “ha il diritto di insultarmi” “Ciao amici. Ho dovuto prendere un periodo di pausa dai social per via di alcuni commenti inappropriati che ho letto. La mianonha il ...

