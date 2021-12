Sussidi Inps non dovuti: come funzionano verifiche e restituzione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Può capitare che un pensionato o un lavoratore si trovi nella spiacevole situazione di dover restituire i Sussidi erogati dall’Inps poiché non dovuti. Questo caso può avvenire, purtroppo, per diversi e svariati motivi, come ad esempio, indebito derivante dall’errata comunicazione dei dati da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, oppure per indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva, oppure ancora per indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta. La domanda principali in questo è: come funzionano le verifiche? come avviene il processo di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Può capitare che un pensionato o un lavoratore si trovi nella spiacevole situazione di dover restituire ierogati dall’poiché non. Questo caso può avvenire, purtroppo, per diversi e svariati motivi,ad esempio, indebito derivante dall’errata comunicazione dei dati da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, oppure per indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva, oppure ancora per indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta. La domanda principali in questo è:leavviene il processo di ...

Advertising

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Isee 2022: per quali sussidi serve e come richiederlo | LeggiOggi - seaborn3 : @Signorasinasce Repubblica presidenziale, abolizione della Camera, federalismo, decurtazione degli stipendi governa… - Lorenzo36522471 : RT @paola_cigna: @Franziskus_D L'INPS paga pensioni a gente che non ha mai messo piede in Italia. Paga pensioni a migliaia di marocchini,… - blackhorseie : RT @paola_cigna: @Franziskus_D L'INPS paga pensioni a gente che non ha mai messo piede in Italia. Paga pensioni a migliaia di marocchini,… - attilioc39 : RT @paola_cigna: @Franziskus_D L'INPS paga pensioni a gente che non ha mai messo piede in Italia. Paga pensioni a migliaia di marocchini,… -