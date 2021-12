Rudy Zerbi e Giulia Stabile, sorpresa ai fan al termine di un grandissimo 2021 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giulia Stabile e Rudy Zerbi hanno scattato una foto insieme per gli auguri di Natale. La foto è stata pubblicata sull’account Instagram di Rudy Zerbi. Giulia Stabile è la ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici, il talent condotto la Maria de Filippi. La giovane diciottenne era subito saltata all’occhio appena arrivata nella scuola, e aveva conquistato le simpatie del pubblico a casa, dei giudici e di Maria. LEGGI ANCHE => “Non me lo sarei mai aspettato”: Alex Belli continua a far discutere nella casa. Con un regalo… Le malelingue però sono dure a morire, e dopo essersi aggiudicata la vittoria, Giulia era stata criticata aspramente sui social, dove alcuni non hanno perso occasione di sottolineare che la ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021)hanno scattato una foto insieme per gli auguri di Natale. La foto è stata pubblicata sull’account Instagram diè la ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici, il talent condotto la Maria de Filippi. La giovane diciottenne era subito saltata all’occhio appena arrivata nella scuola, e aveva conquistato le simpatie del pubblico a casa, dei giudici e di Maria. LEGGI ANCHE => “Non me lo sarei mai aspettato”: Alex Belli continua a far discutere nella casa. Con un regalo… Le malelingue però sono dure a morire, e dopo essersi aggiudicata la vittoria,era stata criticata aspramente sui social, dove alcuni non hanno perso occasione di sottolineare che la ...

