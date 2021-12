Prossimo obiettivo? Lo stadio di San Siro! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandra Amoroso, da Amici a San Siro guarda le foto Chi lavora nella musica lo sa: non è tanto difficile sfondare in questo settore, ma durare nel tempo. Persino Caparezza lo diceva in una delle sue canzoni, Il secondo secondo me: «Il secondo album è/ sempre il più difficile/nella carriera di un artista». Ma questa preoccupazione Alessandra Amoroso, 35 anni, non ce l’ha più da tempo: dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2009 – aggiudicandosi così il primo premio di 200.000 euro e quello della critica, una borsa di studio di altri 50.000 euro – per lei è stato un crescendo di successi. I singoli ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandra Amoroso, da Amici a San Siro guarda le foto Chi lavora nella musica lo sa: non è tanto difficile sfondare in questo settore, ma durare nel tempo. Persino Caparezza lo diceva in una delle sue canzoni, Il secondo secondo me: «Il secondo album è/ sempre il più difficile/nella carriera di un artista». Ma questa preoccupazione Alessandra Amoroso, 35 anni, non ce l’ha più da tempo: dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2009 – aggiudicandosi così il primo premio di 200.000 euro e quello della critica, una borsa di studio di altri 50.000 euro – per lei è stato un crescendo di successi. I singoli ...

Advertising

Mati_Auri : RT @fljckerzayn: Buon compleanno a colui che ogni giorno mi regala un obiettivo in cui credere, a colui che è, e sempre sarà, una delle per… - fljckerzayn : Buon compleanno a colui che ogni giorno mi regala un obiettivo in cui credere, a colui che è, e sempre sarà, una de… - __senzanome : prossimo obiettivo comprarmi delle dunk low con i soldi di natale ?? - markrobots : Il mio vero obiettivo è portare tutti alla performance... alla fine del prossimo anno il vero risultato sarà quello… - therealkris96 : Che schifo. Questo è veramente deplorevole. Non è più una battaglia contro il virus. Il prossimo obiettivo? Lo soci… -