Morandi al nipote in moto: "Ti ho detto di andare piano" (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Ti ho detto di andare piano", dice un Gianni Morandi accigliato, rivolgendosi al nipote Leonardo, filmato in sella a una piccola moto mentre va su un prato. "23 dicembre. Mio nipote Leonardo non mi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Ti hodi", dice un Gianniaccigliato, rivolgendosi alLeonardo, filmato in sella a una piccolamentre va su un prato. "23 dicembre. MioLeonardo non mi ...

Advertising

zazoomblog : Morandi al nipote in moto: Ti ho detto di andare piano - #Morandi #nipote #moto: #detto #andare - ONadde : Gianni Morandi sgrida il nipote in moto: 'Ti ho detto di andare piano, che c... ridi' ???????? - __theseconds : RT @ntesento: allucinata da questo nuovo video di gianni morandi che sgrida il nipote boh tredicenne che va in moto con un 'che cazzo ridi'… - ntesento : allucinata da questo nuovo video di gianni morandi che sgrida il nipote boh tredicenne che va in moto con un 'che c… -