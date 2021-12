Marracash | il figlio del popolo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Re Tamarro del rap italiano ha fatto un disco importante e bisogna rendergli omaggio. Fabio Bartolo Rizzo, “”, 42 anni, siciliano trapiantato a Milano, zona Barona, è tornato con un nuovo lavoro dopo “Persona”, l’album che l’anno scorso ha dominato le nostre classifiche. Ed è un’opera di cui il rap italiano aveva bisogno, per ripensare i suoi valori e il suo significato tra i linguaggi del nostro contemporaneo, tornando ad aspirare a quella singolare postazione di osservatorio della realtà che ha avuto nei momenti migliori. Con un sapore decisamente old school, questo “Noi, loro, gli altri” è un disco di denuncia che analizza il nostro tempo condiviso disvelandone le ipocrisie ed è uno sforzo in favore del risanamento etico del paese, proposto da un adulto che ha passato l’adolescenza dove “le vere star erano i criminali”. Possiede la calma della ...