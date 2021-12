Dazn, ancora problemi per gli utenti: occhio a questo messaggio (Di venerdì 24 dicembre 2021) . Cosa dovete fare per continuare a vedere in tranquillità lo streaming I consumatori italiani, soprattutto i tifosi di calcio, se ne dovranno fare una ragione: l’accordo tra la Lega di Serie A e Dazn è blindato, impossibile per ora pensare ad un cambio. Eppure gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) . Cosa dovete fare per continuare a vedere in tranquillità lo streaming I consumatori italiani, soprattutto i tifosi di calcio, se ne dovranno fare una ragione: l’accordo tra la Lega di Serie A eè blindato, impossibile per ora pensare ad un cambio. Eppure gli L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

jovinco82 : Io che penso Io che mi ricordo di non avere che c’è Juve-Nap ancora DAZN… - Sanfra1407 : Ho appena finito di rivedere #Simpatico su @DAZN_IT. E mi sono commosso ancora, un'altra volta. Grazie Presidente… - MADHITATION : RT @lollo_interista: appena visto l'intervista Dazn a De Vrij e che dire se non che sono sempre più umanamente affascinata dal nostro Stefa… - OrizOrizzonte : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @il_laocoonte @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno @brogifra… - vito22776509 : @RafAuriemma @SerieA Se per questo, visti i risultati del Napoli, visto il servizio che offre DAZN, non credo che b… -