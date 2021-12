Carolyn Smith durissima con Arisa “Non era la più brava, non doveva vincere lei” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quest’anno Ballando con le stelle è stato vinto da Arisa in coppia con il maestro Vito Coppola. Subito dopo la proclamazione, Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto accusandoli di stare lì solo a rubare gli stipendi e che di ballo non capiscono nulla. E sono in tanti a credere, come Morgan, che non doveva essere Arisa a vincere ma che c’erano altri artisti più bravi di lei. Vediamo chi ha rilasciato dichiarazioni in questo senso. Andrea Di Carlo l’ex fidanzato di Arisa dà la sua opinione A parlare sulla vittoria di Arisa è stato il suo ex fidanzato con il quale erano in progetto anche le nozze, Andrea Di Carlo che è anche manager di due protagoniste di Ballando con le stelle di quest’anno, Morgan e Federico Fashion Style. Andrea Di Carlo ha rilasciato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quest’anno Ballando con le stelle è stato vinto dain coppia con il maestro Vito Coppola. Subito dopo la proclamazione, Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto accusandoli di stare lì solo a rubare gli stipendi e che di ballo non capiscono nulla. E sono in tanti a credere, come Morgan, che nonesserema che c’erano altri artisti più bravi di lei. Vediamo chi ha rilasciato dichiarazioni in questo senso. Andrea Di Carlo l’ex fidanzato didà la sua opinione A parlare sulla vittoria diè stato il suo ex fidanzato con il quale erano in progetto anche le nozze, Andrea Di Carlo che è anche manager di due protagoniste di Ballando con le stelle di quest’anno, Morgan e Federico Fashion Style. Andrea Di Carlo ha rilasciato ...

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith Hanno sparato al mio labrador". Il racconto choc di Carolyn Smith Solo un uomo di merda può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo ". È furiosa e amareggiata Carolyn Smith , protagonista suo malgrado di un episodio inquietante che ha colpito, nel vero senso della parola, il suo Labrador. Attraverso il suo profilo Instagram la coreografa di Glasgow, ...

