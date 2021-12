Calciatore muore in campo a 18 anni | addio ad Adrian Sandjo

(Di venerdì 24 dicembre 2021)in: non ce l’ha fatta il giovaneche si è accagliato a terra durante una gara a Torino Una nuova tragedia su undi calcio, questa volta a ridosso del Natale.si era accasciato sul terreno di gioco allo stdio Beppe Viola di Torino e purtroppo la storia non ha avuto un lieto fine.(foto Social)Militava nel campionato regionale di Promozione con il Cit Turin e stava giocando nella gara della Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19 quando improvvisamente ha avvertito un malore. Scene purtroppo già viste.era lontano dall’azione di gioco e non ha subito alcun contrasto. Si è fermato e inginocchiato, poi è crollato a terra. I ...

Shock a Torino per la morte (cerebrale) del18 enne originario del Camerun Adrien Sandjo, colto da un malore in campo, durante un allenamento. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche, a causa di un arresto ...Non è arrivato il miracolo tanto sperato perdi 18 anni colto ieri pomeriggio da un malore sul campo di via Palatucci, a . I medici delle Molinette hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo . Trascorse le sei ore di accertamento,...Calciatore muore in campo: non ce l'ha fatta il giovane Adrian che si è accagliato a terra durante una gara a Torino ...Per Adrien Sandjo, attaccante 18enne che giocava nel campionato di Promozione, ogni tentativo di soccorso s’è rivelato vano ...