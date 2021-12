Boscoreale, commerciante reagisce a rapina e viene ucciso (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il titolare di una pescheria a Boscoreale è stato ucciso la scorsa notte a colpi di pistola nel corso di una rapina cui si era opposto. Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano, ucciso nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina cui si era opposto, Leggi su 2anews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il titolare di una pescheria aè statola scorsa notte a colpi di pistola nel corso di unacui si era opposto. Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a, nel Napoletano,nella tarda serata di ieri nel corso di unacui si era opposto,

DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: ??Boscoreale, commerciante di 41 anni ucciso per rapina - ImolaOggi : ??Boscoreale, commerciante di 41 anni ucciso per rapina - Torrechannelit : Boscoreale – Commerciante ucciso nel corso di una rapina, il cordoglio dell’amministrazione comunale - anteprima24 : ** Commerciante ucciso: trovata un'#Auto incendiata, forse è del killer ** - ComunBoscoreale : #ComunediBoscoreale Il cordoglio del Sindaco per la morte del commerciante barbaramente ucciso nel corso di una rap… -