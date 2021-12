Alessandro Basciano distrutto dall’ex Erjona Sulejmani: “L’ho lasciato io, la sua recita è durata due mesi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani hanno tenuto banco questa estate quando per due mesi hanno fatto coppia fissa. Lui reduce da Temptation Island (“dove ha fatto scoppiare una coppia” cit.), lei ex moglie del calciatore di serie A, Blerim Džemaili. Poi, improvvisamente, il silenzio. I due si sono lasciati ed il Corriere dello Sport ha così titolato: “Erjona Sulejmani, la storia con Basciano è già finita: “Lui distrutto”“. Nell’articolo, datato 6 settembre 2021, si legge: “Erjona Sulejmani e Alessandro Basciano si sono lasciati. È durato poco l’amore tra l’ex moglie di Blerim Džemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due erano usciti allo scoperto lo ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 dicembre 2021)edhanno tenuto banco questa estate quando per duehanno fatto coppia fissa. Lui reduce da Temptation Island (“dove ha fatto scoppiare una coppia” cit.), lei ex moglie del calciatore di serie A, Blerim Džemaili. Poi, improvvisamente, il silenzio. I due si sono lasciati ed il Corriere dello Sport ha così titolato: “, la storia conè già finita: “Lui”“. Nell’articolo, datato 6 settembre 2021, si legge: “si sono lasciati. È durato poco l’amore tra l’ex moglie di Blerim Džemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due erano usciti allo scoperto lo ...

