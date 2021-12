Aeroporto Linate-Malpensa, 500mila transiti ma molte disdette (Di venerdì 24 dicembre 2021) a causa della variante Omicron che fa alzare i contagi La variante Omicron fa sentire il suo effetto soprattutto per quanto riguarda i viaggi. I dati da poco emersi parlano di un transito di passeggeri nell’Aeroporto di Linate-Malpensa pari a 500mila persone, ma dal primo di dicembre si sono registrate una serie di cancellazioni e rinvii, pari al 50% delle prenotazioni effettuate. Scrive il Corriere della Sera che “tra il 22 e il 29 dicembre al Forlanini e a Malpensa dovrebbero presentarsi quasi 493 mila persone: con una prevalenza di quelle in partenza verso altre destinazioni, nazionali ed europee soprattutto (circa 281 mila), rispetto a quelle in arrivo che, comunque, dovrebbero essere 212 mila. All’Aeroporto in provincia di Varese sono attesi 341 mila viaggiatori, nel city airport ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) a causa della variante Omicron che fa alzare i contagi La variante Omicron fa sentire il suo effetto soprattutto per quanto riguarda i viaggi. I dati da poco emersi parlano di un transito di passeggeri nell’dipari apersone, ma dal primo di dicembre si sono registrate una serie di cancellazioni e rinvii, pari al 50% delle prenotazioni effettuate. Scrive il Corriere della Sera che “tra il 22 e il 29 dicembre al Forlanini e adovrebbero presentarsi quasi 493 mila persone: con una prevalenza di quelle in partenza verso altre destinazioni, nazionali ed europee soprattutto (circa 281 mila), rispetto a quelle in arrivo che, comunque, dovrebbero essere 212 mila. All’in provincia di Varese sono attesi 341 mila viaggiatori, nel city airport ...

Advertising

361_magazine : Aeroporto Linate-Malpensa, 500mila transiti ma molte disdette - MiAirports : Buongiorno dallo staff di @MiAirports. Vi ricordiamo che siamo operativi a Milano Linate e al Terminal 1 dell'aerop… - CappellaLinate : #Messa nella #notte di #Natale 2021 nella #Cappella dell'#Aeroporto di #Milano-#Linate. ????????????? #Christmas #eve… - CappellaLinate : #Avvento #Ambrosiano: quinta feria pre-natalizia nella #Cappella dell’#Aeroporto di #Milano #Linate. ????????????… - messveneto : Diciotto milioni in 3 anni per attivare nuovi voli, l’aeroporto di Ronchi prova a uscire dall’isolamento: Via liber… -