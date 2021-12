Ue, tassa minima del 15% per le multinazionali (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Commissione europea ha proposto una direttiva che garantisce un’aliquota fiscale effettiva minima per i grandi gruppi multinazionali. Si tratta dell’applicazione europea dell’accordo raggiunto tra 137 Paesi Ocse a ottobre per rendere equo, trasparente e stabile il quadro internazionale per la tassazione delle società. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Commissione europea ha proposto una direttiva che garantisce un’aliquota fiscale effettivaper i grandi gruppi. Si tratta dell’applicazione europea dell’accordo raggiunto tra 137 Paesi Ocse a ottobre per rendere equo, trasparente e stabile il quadro internazionale per lazione delle società. sat/red su Il Corriere della Città.

