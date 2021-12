Tiare | spille e bracciali | il 2021 è l' anno d' oro dei gioielli reali all' asta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il martelletto ha battuto cifre da capogiro per pezzi appartenuti a Maria Antonietta, Giuseppina Bonaparte, ai Romanov ma anche alla principessa Margaret. Quello dei cimeli preziosi è un business più che mai florido, complice anche una sapiente comunicazione che passa anche dai social network

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiare spille

Io Donna

... sono anni d'oro per ogni tipo di accessorio per capelli: dal cerchietto alle mollette, dai fermagli gioiello alle. Indossare cerchietti e fasce o cerchietti che sembrano piccole, è ...Le murrine tipiche della tradizione si alternano su orecchini, collane, anelli,e ciondoli ai micromosaici e alle miniature ispirate ai pittori vedutisti veneziani come il Canaletto. E ...