Temptation Island, spunta il retroscena: una famosa coppia pronta a partecipare? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quest’estate non andrà in onda Temptation Island, il reality dei sentimenti che ha accompagnato i telespettatori per numerosi anni. Il motivo è ormai risaputo ed è legato ad una questione prettamente burocratica, in quanto l’azienda di Maria De Filippi non ha acquistato i diritti per la nuova edizione. Al suo posto subentrerà un nuovo format, ma una voce ha fatto ritornare l’attenzione sul villaggio delle tentazioni. Non a caso, pare proprio che una famosa coppia era ad un passo dalla partecipazione. Temptation Island, Nicola Panico si è sposato! L'ex fidanzato di Sara Affi Fella ha detto "sì" alla compagna da cui aspetta il primo figlio Temptation ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quest’estate non andrà in onda, il reality dei sentimenti che ha accompagnato i telespettatori per numerosi anni. Il motivo è ormai risaputo ed è legato ad una questione prettamente burocratica, in quanto l’azienda di Maria De Filippi non ha acquistato i diritti per la nuova edizione. Al suo posto subentrerà un nuovo format, ma una voce ha fatto ritornare l’attenzione sul villaggio delle tentazioni. Non a caso, pare proprio che unaera ad un passo dalla partecipazione., Nicola Panico si è sposato! L'ex fidanzato di Sara Affi Fella ha detto "sì" alla compagna da cui aspetta il primo figlio...

Advertising

infoitcultura : Nathalie Caldonazzo, che fine ha fatto l’ex Andrea Ippoliti? Eccolo dopo Temptation Island - Domenico1oo777 : Mah...io lo dicevo che arrivava la prossima soap opera a 3...Soleil vabbè si crede simpatica quando poi hai FILTRAT… - jesuisericaa : sono due anni che mi continuano a chiamare quelli di Temptation Island, forse non hanno capito che io spacco i cuor… - occhio_notizie : Temptation Island: Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella si è sposato #temptationisland - laViscontina : @unicornodrogato Perfetto! Ho adorato entrambe per motivi diversi...Non credo siano mai state super amiche come pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Alessandro Basciano, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: età, vita privata e Uomini e Donne Alessandro Basciano è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip , già noto al pubblico delle reti Mediaset per la partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island . Il suo ingresso nella casa è stato accolto con grande entusiasmo da alcune coinquiline. Chi è Alessandro Basciano: la sua famiglia Alessandro Basciano è nato il 1° giugno 1989 , ...

Francesco Chiofalo, com'è nato amore con Drusilla Gucci/ 'L'ho sfinita, uscivamo e?' a dir poco cambiata la vita di Francesco Chiofalo da quando ha partecipato a Temptation Island vip. Una nuova vita anche sentimentale: ora c'è Drusilla Gucci , con cui tutto va " stranamente bene ". Un avverbio tutt'altro che casuale. Il motivo lo ha spiegato a RTL 102.5 News ...

"Temptation Island", Tommaso bacia la tentatrice e Valentina chiede il falò di confronto TGCOM Chi c’è sotto l’albero di Natale… MARIALUISA JACOBELLI - Giornalista, conduttrice e influencer, già ribattezzata la “anti Diletta Leotta”, ha realizzato un calendario sexy facendo sognare i suoi numerosi fan. Nel 2020, con la sua bell ...

Alessandro Basciano confessa di essersi rifatto: ecco l’ex corteggiatore prima e dopo la chirurgia Alessandro Basciano è rifatto. L’ex tronista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un nuovo look, ma le foto prima e dopo la chirurgia estetica mostrano il cambiamento. Alessandro Basciano ...

Alessandro Basciano è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip , già noto al pubblico delle reti Mediaset per la partecipazione a Uomini e Donne e a. Il suo ingresso nella casa è stato accolto con grande entusiasmo da alcune coinquiline. Chi è Alessandro Basciano: la sua famiglia Alessandro Basciano è nato il 1° giugno 1989 , ...a dir poco cambiata la vita di Francesco Chiofalo da quando ha partecipato avip. Una nuova vita anche sentimentale: ora c'è Drusilla Gucci , con cui tutto va " stranamente bene ". Un avverbio tutt'altro che casuale. Il motivo lo ha spiegato a RTL 102.5 News ...MARIALUISA JACOBELLI - Giornalista, conduttrice e influencer, già ribattezzata la “anti Diletta Leotta”, ha realizzato un calendario sexy facendo sognare i suoi numerosi fan. Nel 2020, con la sua bell ...Alessandro Basciano è rifatto. L’ex tronista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un nuovo look, ma le foto prima e dopo la chirurgia estetica mostrano il cambiamento. Alessandro Basciano ...