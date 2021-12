Stop agli eventi all’aperto, mascherine Ffp2 obbligatorie: le novità di Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – Stop agli eventi all’aperto, mascherine Ffp2 obbligatorie a manifestazioni e spettacoli nonché sui mezzi di trasporto, e durata del green pass ridotta a 6 mesi. Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune delle misure esaminate nella Cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron che si è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva e Draghi Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 Salvini tira dritto e rilancia il supergruppo Ue: “Decido io la linea” Parte confronto maggioranza su manovra, Draghi per ora resta fuori Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA –a manifestazioni e spettacoli nonché sui mezzi di trasporto, e durata del green pass ridotta a 6 mesi. Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune delle misure esaminate nella Cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron che si è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva e Draghi Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 Salvini tira dritto e rilancia il supergruppo Ue: “Decido io la linea” Parte confronto maggioranza su manovra, Draghi per ora resta fuori Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario ...

