SocialCom | sul web la paura del Covid avanza | dieci milioni di interazioni in sette giorni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimiil tema-19 ha prodotto sul web quasidi. «L’arrivo della variante Omicron in Italia, il balzo repentino dei contagi e le possibili nuove misure restrittive che il governo potrebbe imporre hanno fatto riesplodere il temanelle conversazioni sui social». È quanto emerge da un’analisi di, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter., lo studio «Tra il 15 e il 22 dicembre in rete – si legge nella nota – sono state rilevate 196,21K mentions, che hanno prodotto 9,73M di. Da un’approfondita analisi emerge con chiarezza come ladi contagiarsi, o peggio morire, prevalga rispetto a quella di tamponi obbligatori e ...