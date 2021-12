Poliambulatorio Santa Chiara | sconto tamponi per i lettori di Bergamonews

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Bergamo. In città e provincia non si riesce a prendere appuntamento per fare il tampone? Quelli fai-da-te sono introvabili? Ildi Bergamo offre unospeciale aidi: chi prenota un tampone dindo di aver letto la notizia sul nostro giornale, potrà effettuarlo al costo di 13 euro. Il, che si trova in via per Curnasco 76, ha diverse disponibilità in questi giorni, in cui c’è moltissima richiesta in vista delle festività natalizie. Il costo è di 14 euro ma, acquistando un minimo di 20, si scende a 12 euro. Iverranno effettuati il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Per prenotazioni basta chiamare il numero 035.312721.