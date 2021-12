Pier Silvio Berlusconi diventa nonno | chi è la figlia Lucrezia Vittoria

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) A solo 52 anni, figlio del Cavaliere, èno. La sua primogenita, di cui in pochi sanno l’esistenza, ha infatti dato alla luce una bellissima bimba e ora l’uomo non potrebbe essere più felice, così come la compagna Silvia Toffanin. Prima di fidanzarsi con Silvia Toffanin, alla quale è legato ormai da diversi anni,è stato per diverso tempo insieme alla modella Emanuela Mussida. Dalla loro relazione è nata una bambina, di nome, che oggi ha poco più di trent’anni. Mentre i figli avuti con la conduttrice di Verissimo sono piuttosto conosciuti (anche se non si vedono spesso entrambi i genitori ne parlano), la primogenita di...