Pechino 2022, Mattarella consegna tricolore a Goggia e Bertagnolli: "Tiferò per voi" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale la bandiera italiana a Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, rispettivamente portabandiera dei Giochi olimpici e paralimpici invernali che si disputeranno a Pechino tra febbraio e marzo. "Per sette anni lei è stato il nostro presidente, il nostro faro". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha ringraziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto a fine mandato, in apertura della cerimonia di consegna del tricolore per Pechino 2022 al Quirinale. "Le diciamo grazie – ha aggiunto il capo dello sport italiano – questo ennesimo incontro è una formidabile sottolineature della sua infinita, costante, umana, competente attenzione

