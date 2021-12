Notizie più certe su quando viene pagata la pensione di gennaio 2022 in Italia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Con il trascorrere dei giorni, aumenta il numero di persone che si chiedeladiin. Un quesito legittimo, come del resto vi avevamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo, visto che la pandemia ha cambiato le carte in regola, al punto che il governo ha spesso e volentieri anticipato i termini ai quali ci eravamo abituati in passato. Rispetto al nostro ultimo report, in effetti, c’è qualche informazione più specifica ce possiamo prendere in esame. Capiamo meglioladiinDunque,...