Non c'è Giannis? Ci pensa Middleton: i Bucks tornano al successo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milwaukee torna a vincere, ancora senza Antetokounmpo, ma recuperando almeno Middleton. Gilgeous - Alexander continua a impressionare, e regala il successo ad Oklahoma City, a sorpresa sui Nuggets di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milwaukee torna a vincere, ancora senza Antetokounmpo, ma recuperando almeno. Gilgeous - Alexander continua a impressionare, e regala ilad Oklahoma City, a sorpresa sui Nuggets di ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Non c’è Giannis? Ci pensa Middleton: i Bucks tornano al successo #nba - Gazzetta_NBA : Non c’è Giannis? Ci pensa Middleton: i Bucks tornano al successo #nba - SAMARASGIANNIS1 : @GiovanniNisi4 @TatiSofou Buonasera Giovanni saluti da Salonicco, Grecia Grazie per le gentili parole. Se non sbagl… - _Coso__ : RT @JacquesD10_: Fin qui la stagione di curry è estremamente sopravvalutata. Non dovrebbe essere più alto di quarto nella classifica per l'… - JacquesD10_ : Fin qui la stagione di curry è estremamente sopravvalutata. Non dovrebbe essere più alto di quarto nella classifica… -