Ministro Giorgetti, gli esperti (senza virgolette) servono (Di giovedì 23 dicembre 2021) Attenzione, perché sì, è vero che si è raccomandato anche Sergio Mattarella, chiedendo di mettere un freno alla disinformazione sul Covid. Ma quando si passa alle prescrizioni politiche o peggio amministrative allora cominciano le cose difficili. Specialmente se non si hanno le idee chiare. E quando uno vede che la parola "esperti" è messa tra virgolette allora uno comincia a preoccuparsi, perché quelle virgolette sono una presa di distanza da sé stessi, un tragico dire e non dire. E poi la tirata contro gli esperti, anche se virgolettati, sa di genericità, sa di quelli che dicono che troppe opinioni confondono le idee, ma non si sforzano di distinguere tra opinioni con fondamento e evidenti provocazioni. Quindi, caro Ministro Giancarlo Giorgetti ci pensi bene e levi, o faccia levare, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Attenzione, perché sì, è vero che si è raccomandato anche Sergio Mattarella, chiedendo di mettere un freno alla disinformazione sul Covid. Ma quando si passa alle prescrizioni politiche o peggio amministrative allora cominciano le cose difficili. Specialmente se non si hanno le idee chiare. E quando uno vede che la parola "" è messa traallora uno comincia a preoccuparsi, perché quellesono una presa di distanza da sé stessi, un tragico dire e non dire. E poi la tirata contro gli, anche se virgolettati, sa di genericità, sa di quelli che dicono che troppe opinioni confondono le idee, ma non si sforzano di distinguere tra opinioni con fondamento e evidenti provocazioni. Quindi, caroGiancarloci pensi bene e levi, o faccia levare, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Valutare una raccomandazione sulla comunicazione sul Covid di tv pubbliche e private. Lo ha chiesto il ministro Gia… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il Ministro Giancarlo Giorgetti (Lega) avrebbe espresso in cabina di regia delle perplessità sulla presenza di 'esperti'… - LaraMerla : Grazie Ministro #giorgetti, ci liberi, per quanto in suo potere, da questi che veramente non ne possiamo più. Ci ha… - sdavite110 : Dicono che #Giorgetti @MISE_GOV abbia tuonato contro l’opinione pubblica,lamentando una sovra esposizione dei viro… - FlamiCami : RT @Agenzia_Ansa: Valutare una raccomandazione sulla comunicazione sul Covid di tv pubbliche e private. Lo ha chiesto il ministro Giancarlo… -