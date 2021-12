L’abito rosso delle feste è minimal (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scegliere un abito rosso per le feste di Natale può sembrare scontato. Eppure questo colore così intenso e vibrante ha ancora tanto da offrire. E per indossarlo serve personalità. L’ispirazione per il 2021 è il vestito total red indossato da Elizabeth Hurley nel 1998 proprio in occasione di un Christmas party. Siamo quindi ancora negli anni in cui lo stile minimalista impera incontrastato e il vestito dall’attrice britannica ne è un perfetto esempio. Smanicato e affusolato, mette perfettamente in risalto il colore scarlatto con l’aggiunta di piccoli tocchi sparkling. Perfetto per le feste di Natale L’abito rosso con sandali en pendant indossato da Elizabeth Hurley nel 1998. Lo stile minimalista di reminiscenza Anni 90 sta tornando alla ribalta più forte che mai. Non ... Leggi su amica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scegliere un abitoper ledi Natale può sembrare scontato. Eppure questo colore così intenso e vibrante ha ancora tanto da offrire. E per indossarlo serve personalità. L’ispirazione per il 2021 è il vestito total red indossato da Elizabeth Hurley nel 1998 proprio in occasione di un Christmas party. Siamo quindi ancora negli anni in cui lo stileista impera incontrastato e il vestito dall’attrice britannica ne è un perfetto esempio. Smanicato e affusolato, mette perfettamente in risalto il colore scarlatto con l’aggiunta di piccoli tocchi sparkling. Perfetto per ledi Natalecon sandali en pendant indossato da Elizabeth Hurley nel 1998. Lo stileista di reminiscenza Anni 90 sta tornando alla ribalta più forte che mai. Non ...

