La Cina mette in lockdown Xian, test ai 13 milioni di abitanti (Di giovedì 23 dicembre 2021) A un mese e mezzo dall'inizio delle Olimpiadi invernali a Pechino, la città cinese di Xian con i suoi 13 milioni di abitanti entra in un lockdown severo, come richiede la cosiddetta strategia "zero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) A un mese e mezzo dall'inizio delle Olimpiadi invernali a Pechino, la città cinese dicon i suoi 13dientra in unsevero, come richiede la cosiddetta strategia "zero ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, la Cina mette in lockdown una città da 13 milioni di abitanti - zazoomblog : La Cina mette in lockdown Xian test ai 13 milioni di abitanti - #mette #lockdown #milioni #abitanti - voceditalia : La Cina mette Xi’an in lockdown, test a 13 milioni di persone. Blindata la città dell’Esercito Terracotta dopo 52 n… - manu_etoile : RT @Soul_Sword_Koto: Infatti il collasso della civiltà è talmente vicino che gli USA stanno perdendo il controllo. Russia e Cina possono a… - Peter_Italy : RT @Soul_Sword_Koto: Infatti il collasso della civiltà è talmente vicino che gli USA stanno perdendo il controllo. Russia e Cina possono a… -