Il gip archivia Carola Rackete e smentisce Salvini | ' Ha agito nell' adempimento del dovere di salvataggio'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Le avevano dato della criminale, l'avevano accusata di aver tentato di uccidere militari italiani senza che nemmeno le fosse contestato il tentato omicidio. Matteo, in quel momento per ...

Advertising

daniele64 : @matteorenzi Il PM ha 'chiesto' l'archiviazione, è il GIP che archivia. - globalistIT : - comunicalonews : #Agrigento #migranti 'Carola Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazio… - ZenatiDavide : Procura archivia caso Rackete: Libia non era porto sicuro: “Non si poteva considerare luogo sicuro il porto di Trip… - infoitinterno : Denise, il gip archivia. 'No al colpevole ad ogni costo' -

Ultime Notizie dalla rete : gip archivia

Lo mette nero su bianco ladel Tribunale di Agrigento che ha archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch accusata di favoreggiamento dell'..."Ha agito - sottolinea il- nell'adempimento del dovere perché non si poteva considerare luogo sicuro il porto di Tripoli". Il giudice cita un rapporto dell'Alto commissario per le Nazioni unite ...La comandante della Sea Watch 3 non commise alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi. Sea watch: ...Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo ha archiviato l'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ...