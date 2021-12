I bambini di Gazzaniga affidano sogni e speranze ai portalettere

(Di giovedì 23 dicembre 2021). Quest’anno idisono stati coinvolti in una iniziativa speciale, partita da una proposta della dirigente della scuola dell’infanzia Briolini e allargatasi poi a tutti idel Comune. “La nostra scuola si è resa promotrice, con il patrocinio del Comune, della 1ª edizione di un evento-simbolo, a cui tutto lo staff educativo ha creduto e crede molto: l’albero dei desideri – racconta la dirigente Valeria Camozzi – Questa mia idea è nata dalla voglia di rendere visibile a tutti ciò che idesiderano in cuor loro e farli riflettere su cosa davvero riempie il cuore di gioia. Pertanto ho pensato a un grande albero posizionato nella Piazza XXV Aprile dove ogni bambino ed ogni bambina che ne avesse il piacere è stato invitato a disegnare il suo più grande desiderio: non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bambini Gazzaniga

MyValley.it

Si tratterebbe di una famiglia marocchina di: moglie, marito e fratello di lei , i primi ... La donna, per svicolare, spesso consegnava la droga con i tre figli al seguito ,ora ...... dalla presentazione del libro per"Nonno Ricordo e nonna Memoria" di Tecla Marelli. Lunedì, alle 18.30, il confronto con Sara Fascendini, primario del Centro Eccellenza Ferb di, e ...Paura per l’ospedale di Gazzaniga. In questi giorni documenti e manifesti circolano in ospedale ma anche fuori e la preoccupazione è alta. Ecco cosa si legge su un documento affisso in ospedale: “A se ...PAVIA A partire dal 4 gennaio si aprirà la finestra temporale per le iscrizioni alle scuole d'infanzia pubbliche riferite all’anno scolastico 2022/2023. Ci sarà tempo tre settimane per decidere ed inv ...