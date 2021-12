Giovani promesse: Eduardo Camavinga, l’equilibratore (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna la nuova rubrica di 11contro11 dedicata alle Giovani promesse. In ogni articolo si approfondirà la vita e la carriera di un giovane calciatore, analizzandone le statistiche e le caratteristiche tecniche. Oggi parleremo del classe 2002 Eduardo Camavinga, giocatore francese recentemente passato al Real Madrid. La storia di Eduardo Camavinga Nato in Angola da genitori congolesi, Eduardo Camavinga si trasferisce in Francia a soli due anni. Nonostante praticasse il judo fin da piccolo, all’età di sei anni ha scelto il calcio col club AGL Fougeres della regione della Bretagna. A 12 anni, dopo un incendio che devasta la casa dove vive con i suoi, arriva l’occasione della vita. I talent scout del Rennes mettono gli occhi su di lui e lo tesserano nella ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna la nuova rubrica di 11contro11 dedicata alle. In ogni articolo si approfondirà la vita e la carriera di un giovane calciatore, analizzandone le statistiche e le caratteristiche tecniche. Oggi parleremo del classe 2002, giocatore francese recentemente passato al Real Madrid. La storia diNato in Angola da genitori congolesi,si trasferisce in Francia a soli due anni. Nonostante praticasse il judo fin da piccolo, all’età di sei anni ha scelto il calcio col club AGL Fougeres della regione della Bretagna. A 12 anni, dopo un incendio che devasta la casa dove vive con i suoi, arriva l’occasione della vita. I talent scout del Rennes mettono gli occhi su di lui e lo tesserano nella ...

