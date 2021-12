GFVip, l’errore di Manila con la tisana di Soleil: cosa notano gli utenti che proprio non va bene (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le abitudini casalinghe dei concorrenti all’interno della casa del GF Vip non sempre sono corrette: gli utenti infatti hanno notato un errore piuttosto grave commesso da Manila Nazzaro. LEGGI ANCHE: — GFVip, Manila scivola per terra durante la coreografia di Natale. La reazione inaspettata di Carmen Russo https://twitter.com/Soleilandia/status/1473762321382182915Ma cosa è accaduto nello specifico? Soleil aveva preparato la tisana, ma Manila vedendo la tazza piena, ha pensato che ci fosse dell’olio usato precedentemente in cucina. Così, ha fatto svuotare la tazza in bagno da Giacomo Urtis. Molti utenti hanno criticato proprio il fatto che se ci fosse stato davvero dell’olio nella tazza, non si ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le abitudini casalinghe dei concorrenti all’interno della casa del GF Vip non sempre sono corrette: gliinfatti hanno notato un errore piuttosto grave commesso daNazzaro. LEGGI ANCHE: —scivola per terra durante la coreografia di Natale. La reazione inaspettata di Carmen Russo https://twitter.com/andia/status/1473762321382182915Maè accaduto nello specifico?aveva preparato la, mavedendo la tazza piena, ha pensato che ci fosse dell’olio usato precedentemente in cucina. Così, ha fatto svuotare la tazza in bagno da Giacomo Urtis. Moltihanno criticatoil fatto che se ci fosse stato davvero dell’olio nella tazza, non si ...

AchilleChille : Jesus.. Accendo un app indegna che da 2 giorni non va( @MediasetPlay, @Mediasetitalia) e tra un crash di errore e l… - memole2021 : Ma l'applicazione che problemi ha? Cosa bisogna fare? Errore playback#gfvip - legillimens_x : ma sono l'unica a cui mediasetplay non sta funzionando benissimo? mi dà spesso errore o si blocca #gfvip - nonhoniente00 : RT @gianfrancomaraz: un errore di Signorini (l'ennesimo) è stato quello di non bloccare le eliminazioni per le feste di Natale #GFvip - gianfrancomaraz : un errore di Signorini (l'ennesimo) è stato quello di non bloccare le eliminazioni per le feste di Natale #GFvip -

