GF Vip, una concorrente di questa edizione potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mentre continuano le dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip, una voce molto interessante avvicina una delle concorrenti di quest'anno alla nuova stagione dell'Isola dei Famosi. Come è ormai risaputo, la nuova edizione del reality di sopravvivenza è stata confermata e partirà subito dopo la conclusione del GF Vip 6, probabilmente verso la fine del mase di marzo 2022. La gieffina in questione è Maria Monsè, la quale è durata poco più di due settimane nella casa di Cinecittà. GF Vip 6, parla un'altra ex di Alex Belli: "Un mostro, oggi lo denuncerei" In un intervento l'ex modella e attrice svela retroscena agghiaccianti sulla storia d'amore vissuta con l'ex gieffino, in balia dei tradimenti e non solo ...

