(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Laarriverà presumibilmente già alladel mese di”. A dirlo, in un’intervista al Messaggero, il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo, parlando delpoi spiega: “La struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50mila e 200mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio-marzo 2022?. Mentre, sul fronte del contact tracing, il commissario afferma che “sono finora sei le Regioni ...

Advertising

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Figliuolo: 'Prima tranche del vaccino Novavax a fine gennaio' - infoitsalute : Covid, Aifa approva il vaccino Nuvaxovid (Novavax). Figliuolo: 'Prima tranche a gennaio' - HuffPostItalia : Figliuolo: 'Prima tranche del vaccino Novavax a fine gennaio' - AntonioDonatoPa : @LorenzoTondi @francelenzi @AleGuerani @riotta @GiovanniSergi8 Ma stai giocando? Prima mandi un grafico dove intend… - Pinosuma1 : @ottobrerosa Prima era merito di Figliuolo, adesso è colpa di Speranza...Disperato!! -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Prima

Gazzetta del Sud

in un'intervista rilasciata al Messaggero ha anche annunciato che è arrivato il farmaco ... Latranche arriverà presumibilmente già alla fine del mese di gennaio". Una tempistica ..."Il personaledell'obbligo era già vaccinato al 96%. - afferma Bianchi - I ragazzi più grandi sono stati vaccinati oltre l'85%, per gli altri siamo all'80%, abbiamo iniziato a vaccinare i più ...Il governo: no a vacanze più lunghe. Il report: crescono i casi tra i bimbi, ricoveri raddoppiati. Il 49% ha un genitore no vax, il 38% entrambi ...Dopo poco meno di un anno dalla nomina a Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo può dire di aver mantenuto le promesse: la vaccinazione non ha mai avuto sosta e, ...