“Draghi al Colle? Nessuno come lui” | dice il renziano Di Maio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Marioresta il nome migliore in campo”: Parla chiaro Marco Di, vicecapogruppo di Italia viva alla Camera che con il suo endorsement al premier per il Quirinale sembra in parziale stonatura con la linea impressa dal leader Matteo Renzi (“seresta a Palazzo Chigi sono contento”). Onorevole Di, la sua è una voce fuori dal coro? “In realtà, avanzare delle candidature, in questa fase, sarebbe inopportuno. Renzi ha anche detto chepotrebbe svolgere qualsiasi ruolo, io sono d'accordo”. Quindi la successione a Sergio Mattarella resta la vostra prima opzione? “Noi pensiamo che lanciare dei nomi adesso sarebbe da dilettanti, si danneggerebbero i diretti o le dirette interessate. Puntiamo a un capo dello stato eletto da una larghissima maggioranza se non all'unanimità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colle

, autodefinitosi "nonno delle istituzioni", non esclude e non può escludere nulla, non si candida (anche perché è una modalità che per ilnon esiste, Berlusconi a parte) né si tira fuori: ...Anche per un cavallo di razza comeperò la partita per ilnon si annuncia semplice. Il Parlamento è frammentato e anche lui sulla carta ad ora non avrebbe i voti per essere eletto con i ...Un patto, che leghi il nome di Draghi per il Colle a quello di un premier in grado di tenere unita la maggioranza Per scongiurare che le forze politiche finiscano per bruciare Draghi mandando lo sprea ...No alle elezioni anticipate, maggioranza inalterata, garante come Mattarella e non protagonista come Napolitano. Nella conferenza stampa, il premier rivela quale sarà il suo mandato qualora venisse el ...