Da Draghi con sobrietà una lezione di politica e democrazia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dinanzi ad una situazione così difficile e che paradossalmente vede anche l'atmosfera di Natale gravata da timori e paure, senso di solitudine e di rischio per la mancanza possibile nei confronti dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dinanzi ad una situazione così difficile e che paradossalmente vede anche l'atmosfera di Natale gravata da timori e paure, senso di solitudine e di rischio per la mancanza possibile nei confronti dei ...

Advertising

borghi_claudio : Io mi ricordo che uno dei motivi principali per accettare Draghi come Premier era che con la sia autorevolezza in U… - Giorgiolaporta : Ieri con #Conte e oggi con #Draghi, #Ciapparoni ha dimostrato di essere un #giornalista che non accarezza mai chi g… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - CapitanHarlok6 : RT @stanzaselvaggia: Mentre tutte le prime pagine dei giornali oggi si occupano di Quirinale e Draghi pensa ad allargare obbligo tamponi, i… - massimi04366044 : RT @borghi_claudio: Io mi ricordo che uno dei motivi principali per accettare Draghi come Premier era che con la sia autorevolezza in UE av… -