Crollo del turismo nelle feste, la denuncia degli albergatori: "Sei stanze su dieci restano vuote" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per le vacanze di Natale gli stranieri non scelgono l'Italia. È c rollo per il turismo a Roma, così come nella altre città d'arte del nostro Paese. A risentirne è prima di tutto il settore alberghiero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per le vacanze di Natale gli stranieri non scelgono l'Italia. È c rollo per ila Roma, così come nella altre città d'arte del nostro Paese. A risentirne è prima di tutto il settore alberghiero ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L'editto bulgaro di Mattarella contro i no vax, il crollo delle borse e l'ipocrisia del Csm. Questo e altro nella… - Agenzia_Ansa : Bandiere a mezz'asta, a Torino, nel giorno del lutto cittadino per i funerali degli operai morti nel crollo della g… - fattoquotidiano : Turchia, tra il crollo della lira e le ambizioni di Erdogan il paese si avvicina pericolosamente a un bis delle pro… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Turchia, tra il crollo della lira e le ambizioni di Erdogan il paese si avvicina pericolosamente a un bis delle protes… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??TORINO IN LUTTO PER LE TRE VITTIME DEL CROLLO DELLA GRU DI VIA GENOVA?? Oggi i funerali?? #lutto #torino #crollogru #… -