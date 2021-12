Covid:Francia avanza spedita verso adozione Super Green Pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) ... all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati, si legge oggi in Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e ... Leggi su ansa (Di giovedì 23 dicembre 2021) ... all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati, si legge oggi in Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e ...

Covid:Francia avanza spedita verso adozione Super Green Pass La Francia avanza spedita verso la trasformazione dell'attuale "pass sanitario" in "pass vaccinale", una sorta di 'Super Green Pass' alla francese. Dopo il previsto via libera nel consiglio dei ministri ...

Asse Draghi - Macron: editoriale per cambiare il Patto Stabilità La risposta collettiva alla recessione causata dal Covid - 19 non è stata né troppo poco, né è ... E ancora: "in Italia e in Francia, abbiamo già realizzato riforme ambiziose per proteggere i cittadini ...

Covid oggi Francia, 84.272 contagi e 170 morti in un giorno Adnkronos Venti di guerra sull’Europa dopo la “Guerra Fredda” ancora Durante il periodo della guerra fredda tra USA e Unione Sovietica, il mondo si trovava perennemente sull’orlo di un conflitto che avrebbe potuto estinguere la razza umana e probabilmente la maggior pa ...

Covid, niente feste in piazza: mascherina e green pass ridotto Le nuove misure per il contrasto del Covid dovrebbero prevedere, come prima regola, l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta Italia, ma si potrebbe prospettare l’obbligo della maschera FFp2 per ...

