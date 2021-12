Christmas Match 2021, la maglia di Zapata in cima all’asta (Di giovedì 23 dicembre 2021) A tre giorni dall’apertura ufficiale avvenuta lunedì scorso, ha superato quota 5 mila euro il montepremi provvisorio dell’asta benefica delle 25 maglie dell’Atalanta indossate in occasione di Atalanta-Roma del 18 dicembre, il «Christmas Match 2021», vale a dire l’ultima partita casalinga dell’anno solare della squadra nerazzurra. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) A tre giorni dall’apertura ufficiale avvenuta lunedì scorso, ha superato quota 5 mila euro il montepremi provvisorio dell’asta benefica delle 25 maglie dell’Atalanta indossate in occasione di Atalanta-Roma del 18 dicembre, il «», vale a dire l’ultima partita casalinga dell’anno solare della squadra nerazzurra.

Advertising

cristianoplt : RT @USCatanzaro1929: ?? | BENEFICENZA Presentata ieri la maglia del Christmas Match. L’intero ricavato a supporto di A.C.S. A & S.T.E e del… - cristianoplt : RT @USCatanzaro1929: ?? | CHRISTMAS MATCH Maglia del Christmas Match che si giocherà domenica contro la Vibonese ?? ?? L’asta in favore di… - taitumilano : Un Mix&Match speciale per la notte di Natale? Crea una mise en place davvero unica con le #FilRouge Collections! CH… - SN4IFUN : ???? In America, Natale non è solo stare in famiglia, ma è anche il giorno dei match di #NBA. Ce n’è soprattutto uno… - andreastoolbox : L'Atalanta si veste per Natale: tutte le maglie del Christmas Match. FOTO | Sky Sport -