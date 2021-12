C’è stato un terremoto in Sicilia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Giovedì sera c’è stata una forte scossa di terremoto in Sicilia. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) la scossa ha avuto una magnitudo di 4.6, con ipocentro a 5 km di profondità. L’epicentro è stato rilevato nella città di Motta Sant’Anastasia, Leggi su ilpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Giovedì sera c’è stata una forte scossa diin. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) la scossa ha avuto una magnitudo di 4.6, con ipocentro a 5 km di profondità. L’epicentro èrilevato nella città di Motta Sant’Anastasia,

