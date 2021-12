Carola Rackete | cade anche l’accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina Il gip di Agrigento | “Agì nell’esercizio di un dovere”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)non ha commesso alcun reato entrando senza permesso, il 26 giugno 2019, nelle acque italiane con la nave Sea Watch 3, che ospitava da 15 giorni 42 naufraghi soccorsi in mare. Lo ha stabilito il gip del tribunale di, Micaela Raimondo, che ha archiviato su richiesta dei pubblici ministeri l’indagine per favoreggiamento dela carico della 33enne comandante tedesca, sostenendo che abbia “agito nell’adempimento deldi salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare, perchè non si poteva considerare luogo sicuro il porto di Tripoli”. La capitana – difesa dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini – era stata già definitivamente prosciolta, nel maggio 2021, dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale ...

