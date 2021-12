Anche Trump deve ammettere l' evidenza | ' I vaccini funzionano | in ospedale finiscono i no vax'

Advertising

Anche Trump

...meno lo è per i piani di rivincita di Donald, che nel 2024 avrebbe comunque 78 anni. Qui a pesare è non solo l'incognita legata alle varie inchieste, dal Congresso alla magistratura, ma...Nell'intervista al podcast 'Daily Wire',poi è tornato a rivendicare per 'l'incredibile velocità' con cui i vaccini anti Covid sono stati sviluppati grazie all'impegno della sua amministrazione ...«Se la salute mi assiste...». Questo l'unico possibile ostacolo ad una nuova candidatura di Joe Biden, che non ha alcuna intenzione di gettare la spugna nonostante la ...Lo ha detto l'ex presidente rispondendo a una giornalista conservatrice che sosteneva che l'aumento dei morti fa dubitare sull'efficacia dei vaccini ...