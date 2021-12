Venezia-Lazio, Sarri: «Vorremmo ripetere la buona prestazione fatta col Genoa, non ci è successo troppo spesso» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Venezia-Lazio, l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri si è detto preoccupato per la sfida del Penzo. Sarà una partita pericolosa, sia per loro che per noi. Dovremo fare molta attenzione alle palle perse: il Venezia è una squadra che riparte dritto per dritto in verticale. Il pericolo è reciproco. Mi aspetto che Pedro e Felipe Anderson si alternino nelle posizioni, come hanno già fatto nel corso dell’ultima partita, e mi aspetto che possano ripetere la stessa prestazione dell’ultima gara. Cosa farebbe passare un bel Natale a Maurizio Sarri. La sensazione che si possa ripetere una buona prestazione, cosa che non ci è successa troppo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di, l’allenatore dei biancocelesti Mauriziosi è detto preoccupato per la sfida del Penzo. Sarà una partita pericolosa, sia per loro che per noi. Dovremo fare molta attenzione alle palle perse: ilè una squadra che riparte dritto per dritto in verticale. Il pericolo è reciproco. Mi aspetto che Pedro e Felipe Anderson si alternino nelle posizioni, come hanno già fatto nel corso dell’ultima partita, e mi aspetto che possanola stessadell’ultima gara. Cosa farebbe passare un bel Natale a Maurizio. La sensazione che si possauna, cosa che non ci è successa...

Advertising

tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - marcoconterio : ???? Il rapporto tra Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo può esser escluso già dal… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Sessiz_gonul : VENEZIA vs LAZIO - SERIE A 19° GIORNATA - DIRETTA SW - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ??… - VeneziaFC_IT : Lazio in testa in avvio. Pedro supera la difesa e segna con un tiro basso che spiazza Romero. 03' | Venezia 0-1 Lazio #VeneziaLazio -