USA, la FDA dà il via libera alla pillola per il Covid di Pfizer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Food and Drug Administration americana dà il via libera alla pillola per il Covid di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il Coronavirus. La società sale a Wall Street con l’autorizzazione di emergenza della Fda alla pillola. I titoli Pfizer salgono dell’1,42% mentre Moderna cala del 6,6%. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Food and Drug Administration americana dà il viaper ildi, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il Coronavirus. La società sale a Wall Street con l’autorizzazione di emergenza della Fda. I titolisalgono dell’1,42% mentre Moderna cala del 6,6%. L'articolo

Usa, annuncio Fda, “Pillole Pfizer e Merk come cura al Covid” Quotidiano di Sicilia Covid: Usa, Fda autorizza pillola Pfizer, e' il primo trattamento orale (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 dic - La Food and Drug Administration, l'autorita' statunitense sui farmaci, ha autorizzato oggi il primo trattamento orale contro il Covid-19. Si tratta ...

