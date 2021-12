Tony Colombo e Tina Rispoli, blitz da 80 mila euro: "Devono andare in galera!" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Polizia di Stato fa irruzione nell'abitazione della coppia Tony Colombo e Tina Rispoli: su delega della Procura di Napoli, questa matTina agenti del distaccamento mobile di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di Immacolata Rispoli ritenuta sospettata di aver commesso il reato di indebito trasferimento di valori, aggravato dal metodo mafioso. Il marito di Tina Rispoli, Antonino Colombo è invece sospettato di un altro reato, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. Le indagini dell'Ufficio Investigazione in coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia ha condotto all'operazione di sequestro di una somma pari a 80 mila ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Polizia di Stato fa irruzione nell'abitazione della coppia: su delega della Procura di Napoli, questa matagenti del distaccamento mobile di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di Immacolataritenuta sospettata di aver commesso il reato di indebito trasferimento di valori, aggravato dal metodo mafioso. Il marito di, Antoninoè invece sospettato di un altro reato, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. Le indagini dell'Ufficio Investigazione in coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia ha condotto all'operazione di sequestro di una somma pari a 80...

