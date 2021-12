Risultati e classifica Serie A live | l’Inter vince ancora | frenano Roma e Fiorentina

(Di mercoledì 22 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata diA che si svolgerà tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Ultimo turno del girone d’andata e del 2021 che parte monco a causa del rinvio di Udinese-Salernitana. Dunque i primi match del martedì sera vedranno Juventus e Atalanta incrociare i tacchetti con i colori rossoblù più in crisi che mai. Mercoledì invece piatto ricchissimo: si parte nel pomeriggio con il derby emiliano e l’ostica trasferta della Lazio al Penzo, mentre in fascia preserale la capolista Inter ospita il Torino in contemporanea alle sfide di ...

Advertising

marinabeccuti : La classifica aggiornata della serie A - Torinogranatait : La classifica aggiornata della serie A - cmercatoweb : #Gabbiadini ferma la #Roma. #Dumfries trascina l'#Inter. Pari tra #Verona e #Fiorentina ?? Tabellini e Classifica… - diegonoisevic : Inzaghi è davvero un grande. Dichiarazioni e mentalità da vero top. Ben oltre tutte le più rosee aspettative. Bravo… - CMercatoNews : #SerieATIM, pareggi per #Roma e #Fiorentina. #Inter 'corto muso' sul #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

Un Carlo Calenda in testa alla, seguito da Roberto Speranza ed Enrico Letta ; Luigi di Maio , Alessandro Di Battista e ... Roberto Esposito - perché incrociando idell'analisi con ...AGI - L'Inter non sbaglia con il Torino, si prende il settimo successo consecutivo in campionato e tenta la fuga in vetta in attesa deidi Napoli e Milan. A San Siro finisce 1 - 0 grazie al gol di Dumfries , che regala gli ultimi 3 punti del 2021 alla squadra di Inzaghi, momentaneamente a +7 rispetto alle rivali al secondo ...L’Inter si accontenta di una vittoria con il minimo scarto contro un Torino spuntato e poco incisivo La settima vittoria consecutiva dell’Inter, a coronamento di una serie positiva davvero importante, ...Milinkovic-Savic: 6 Non ha colpe sul gol e per il resto è stato attento. Dopo alcuni rimpalli Brozovic ha provato a concludere, ma non ha inquadrato a sua porta (9’). Sul ...