Non accadeva da 23 anni in Serie A: l’ha fatto lo Spezia contro il Napoli! (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’è del clamoroso nella sconfitta del Napoli con una statistica che non accadeva dal 1998. La corte Spallettiana cade nel suo regno ai piedi dello Spezia con il risultato di 0-1 dato da un autogol di Juan Jesus. Napoli-Spezia Ma a dare voce non è la sconfitta in se, ma il fatto che lo Spezia è riuscito a vincere facendo esattamente 0 tiri in porta. Una cosa improbabile ma che è accaduta proprio questa sera al Diego Armando Maradona, una vittoria così non si vedeva dal Venezia-Cagliari giocatasi nel 1998. Un dato rilevante sul cui il Napoli dovrà mettersi sotto esame riportando gli errori commessi. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’è del clamoroso nella sconfitta del Napoli con una statistica che nondal 1998. La corte Spallettiana cade nel suo regno ai piedi dellocon il risultato di 0-1 dato da un autogol di Juan Jesus. Napoli-Ma a dare voce non è la sconfitta in se, ma ilche loè riuscito a vincere facendo esattamente 0 tiri in porta. Una cosa improbabile ma che è accaduta proprio questa sera al Diego Armando Maradona, una vittoria così non si vedeva dal Venezia-Cagliari giocatasi nel 1998. Un dato rilevante sul cui il Napoli dovrà mettersi sotto esame riportando gli errori commessi.

Advertising

Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @TilaTila2020: Accadeva un anno fa...una giornata STREPITOSA! Quante emozioni quel giorno al annuncio del #Sandokan E poi la nostra con… - Malexprojects : @NICKTOH9 @90ordnasselA @Inter Sì io non so cosa accadeva in quegli anni, anche l'Inter ne aveva fatti 98 e 99 in q… - corrierebergamo : Covid, 673 nuovi contagi a Bergamo: non accadeva da marzo 2020 (ma i tamponi sono molti di più) - maumou72 : RT @NicoSpinelli8: 6° clean sheet consecutivo. Bravi tutti. (non accadeva dal '79). #IMInter - MarcoReNer_azz : RT @NicoSpinelli8: 6° clean sheet consecutivo. Bravi tutti. (non accadeva dal '79). #IMInter -