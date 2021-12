Miracolo della tecnologia: la sua Tesla la porta in ospedale con l’autopilota mentre lei partorisce (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una donna di 33 anni ha partorito a bordo della sua Tesla, e la stessa auto l’ha poi portata in ospedale grazie al pilota automatico. Di fatti quasi un Miracolo la storia con protagonista la 33enne Yiran Sherry, riportata in queste ore dal sito del quotidiano Libero. partorisce sulla Tesla, 22/12/2021 – Computermagazine.itUn vero e proprio Miracolo visto che spesso e volentieri il pilota automatico dell’auto elettrica di proprietà di Elon Musk è stato spesso bistrattato e messo in dubbio dagli addetti ai lavori così come dalle autorità degli Stati Uniti, ritenendolo di fatto inaffidabile. In questa occasione, però, la funzione della guida semiautomatica è stata decisiva, permettendo a Yiran di dare alla luce la sua ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una donna di 33 anni ha partorito a bordosua, e la stessa auto l’ha poita ingrazie al pilota automatico. Di fatti quasi unla storia con protagonista la 33enne Yiran Sherry, rita in queste ore dal sito del quotidiano Libero.sulla, 22/12/2021 – Computermagazine.itUn vero e propriovisto che spesso e volentieri il pilota automatico dell’auto elettrica di proprietà di Elon Musk è stato spesso bistrattato e messo in dubbio dagli addetti ai lavori così come dalle autorità degli Stati Uniti, ritenendolo di fatto inaffidabile. In questa occasione, però, la funzioneguida semiautomatica è stata decisiva, permettendo a Yiran di dare alla luce la sua ...

Miracolo della tecnologia: la sua Tesla la porta in ospedale con l'autopilota mentre lei partorisce Computer Magazine

