(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Polizia Postale di Roma ha individuato e denunciato quattro persone ritenutedie messaggi diffamatori suinei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, ...

Advertising

robertaradaelli : @tradori A parte tutto, ma gli ospedali NON sono sotto pressione, e ormai anche i sassi hanno capito che il vaccino… - iconanews : Minacce sui social a Brunetta, denunciati responsabili - F1inGenerale_ : F1 | La lunga lettera di Latifi contro le critiche: “Dopo Abu Dhabi ho ricevuto minacce sui social media” - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: Minacce d'odio ricevute dopo l'incidente Abu Dhabi ?????? La denuncia di Latifi: - infoitsport : Latifi, minacce di morte sui social: 'Uno shock i toni di odio estremo' - News -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce sui

ANSA Nuova Europa

La Polizia Postale di Roma ha individuato e denunciato quattro persone ritenute responsabili die messaggi diffamatorisocial nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. I quattro dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata. Le indagini, ......e un pc - ha aggiunto il militare - e da questi tirammo fuori tutti gli sms contenenti. ... Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla finanza che ha portato avanti gli accertamenti...Minacce social. La Polizia Postale di Roma ha individuato e denunciato quattro persone ritenute responsabili di minacce e messaggi diffamatori sui social nei confronti del ministro per la ...Cinque condannati su sette imputati. Multe da 250 euro, risarcimenti per un totale di 500 euro e 1200 euro di pagameto di spese legali. Si è conclusa così, ieri, davanti al giudice di Pace presso il t ...