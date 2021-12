Matteo Ricci: "Allarme contagi nei bimbi, subito Green pass nelle scuole" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) subito il Green pass nelle scuole per arginare il picco di contagi tra i piu' piccoli. A chiederlo e' il presidente delle Autonomie Locali Italiane, e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. "I sindaci hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ilper arginare il picco ditra i piu' piccoli. A chiederlo e' il presidente delle Autonomie Locali Italiane, e sindaco di Pesaro,. "I sindaci hanno ...

Pesaro, il sindaco Ricci interviene sulla sospensione della Guardia medica "Inaccettabile". Il sindaco Matteo Ricci commenta così la decisione di Regione Marche e Asur di sospendere il servizio di Guarda medica nei giorni festivi e prefestivi durante il periodo natalizio. "Un altro disservizio per la ...

Incontro di fine anno tra il segretario Confartigianato Imprese AN-PU, Pierpaoli, e il sindaco di Pesaro, Ricci 2' di lettura Senigallia 22/12/2021 - La situazione in cui si trovano le imprese del territorio e le difficoltà che incontrano nel reperire personale specializzato, le iniziative da intraprendere per ...

