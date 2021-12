Ligue 1 2021/2022: 14 positivi nel Bordeaux ma niente rinvio con il Lille (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Bordeaux registra 14 positività al Covid-19 ma la sfida contro il Lille non è rinviata. La partita, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 22 dicembre e valevole per la diciannovesima giornata di Ligue 1 2021/2022, si svolgerà dunque come previsto. Il regolamento della Lega francese prevede infatti che un club possa chiedere il rinvio di una gara se non ha almeno 20 dei 30 giocatori iscritti ad inizio della stagione. Dopo i primi casi riscontrati nel fine settimana, il Bordeaux ha registrato anche la positività di nove giocatori e tre membri dello staff. Il totale di positivi al Covid-19 nel gruppo squadra dei girondini sale così a 14, mentre i test svolti in mattinata sono risultati negativi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilregistra 14tà al Covid-19 ma la sfida contro ilnon è rinviata. La partita, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 22 dicembre e valevole per la diciannovesima giornata di, si svolgerà dunque come previsto. Il regolamento della Lega francese prevede infatti che un club possa chiedere ildi una gara se non ha almeno 20 dei 30 giocatori iscritti ad inizio della stagione. Dopo i primi casi riscontrati nel fine settimana, ilha registrato anche latà di nove giocatori e tre membri dello staff. Il totale dial Covid-19 nel gruppo squadra dei girondini sale così a 14, mentre i test svolti in mattinata sono risultati negativi. SportFace.

