Lapadula in Vaticano | la maglia del Perù donata a Papa Francesco VIDEO

Benevento – Tappa inper Gianluca. L'attaccante del Benevento ha partecipato questa mattina all'udienza pubblica, dove la sua presenza non è certo passata inosservata. Agli immancabili fan peruviani non è sfuggita la visita del giocatore della Blanquirroja, immortalato in un(postato dall'utente @Nela0212 su twitter) mentre dona aladel. Un passaggio fugace, dove si nota il Sommo Pontefice ricevere la camiseta biancorossa dalle mani del bomber della Strega. Al termine dell'udienza,si è intrattenuto con alcuni tifosi peruviani, posando per delle foto ricordo.