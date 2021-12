Lakers - Phoenix | i 34 punti di LeBron James

Advertising

LucaCico80 : RT @parallelecinico: Tutti i giocatori dei Lakers contro Phoenix, escludendo LeBron, Westbrook e Ariza: 1/21 da tre (4.8%) 6/40 totale al… - parallelecinico : Tutti i giocatori dei Lakers contro Phoenix, escludendo LeBron, Westbrook e Ariza: 1/21 da tre (4.8%) 6/40 totale… - dchinellato : Phoenix ha mostrato ancora una volta perché è la miglior squadra #NBA75 nel 118-90 con cui ha vinto a casa Lakers.… - AleMamoli : I @Lakers un bel po' decimati, vs la miglior squadra #NBA , i Phoenix @Suns . Questa notte alle 4.00 su @SkySport ,… - ZenoPisani : Con Silver che sta facendo finta che vada tutto bene per arrivare a Natale e un cambio del sistema tamponi imminent… -

Ultime Notizie dalla rete : Lakers Phoenix

Sconfitta 108 - 90 per i Los Angelescontro iSuns: non bastano i 34 punti in altrettanti minuti sul parquet di LeBron James.continuano a non riuscire a trovare la continuità necessaria per fare i progressi, e il ... Almeno le prossime tre partite sono in casa, anche se la serie comincia con la visita di... ...Phoenix scappa via nel secondo tempo e stende nettamente i Los Angeles Lakers, a cui non bastano i 34 punti di LeBron James per evitare la terza sconfitta consecutiva. Sono invece tre i successi di fi ...NBA - I Phoenix Suns continuano la loro marcia in testa alla Western Conference prendendosi lo scalpo dei Lakers allo Staples Center. Miami batte nettamente Ind ...